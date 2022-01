«Die Vermeidung von Schulschliessungen hat oberste Priorität»

Was kommt mit der Omikronwelle auf uns zu?

In den kommenden Wochen rechnet Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit einer starken Zunahme der Spitaleintritte in Zusammenhang mit Covid-19, allerdings nicht unbedingt mit höherer Belegung auf den Intensivstationen. Der Grund: Die Omikron-Variante führe nach bisherigen Beobachtungen zu weniger schweren Krankheitsverläufen. Die relative Stabilität bei der Zahl der Spitaleinweisungen aufgrund einer Coronavirus-Infektion ist nach Einschätzung des BAG wohl nur ein vorübergehendes Phänomen. Man rechne mit mehr Hospitalisationen in den kommenden Wochen.