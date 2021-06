Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Strategie des Bundes

Rechnet der Bundesrat mit einer vierten Welle im Herbst?

Der Bundesrat ist überzeugt, dass die Impfung die beste Möglichkeit ist, der Pandemie zu begegnen. «Die Varianten werden immer ansteckender, deshalb ist es klar, dass früher oder später alle mit Corona in Kontakt kommen. Entweder mit der Impfung oder mit dem Virus selbst», sagte Bundesrat Alain Berset vor den Medien. Der Bundesrat rechnet mit einem Anstieg der Coronazahlen im Herbst. Er stellt aber auch klar: «Die Entwicklung im Herbst wird von der Anzahl Geimpften abhängen» – je mehr Geimpfte desto besser.

Was passiert, wenn die Fallzahlen wieder steigen?

Sollten die Ansteckungszahlen steigen – zum Beispiel, weil der Anteil nicht geimpfter Personen zu hoch ist oder sich das früh stark Wetter ändert –, sieht der Bundesrat drei zentrale Massnahmen vor: die schnelle Erkennung von neuen Virusvarianten, die Erhöhung der Impfbereitschaft und die Vorbereitung der dritten Impfung nach zwölf Monaten.

Wie lange dauert es, bis ein neuer MRA-Impfstoff hergestellt ist?

Sollte eine Virusvariante auftreten, bei der der Impfschutz nicht trägt, müssen laut Bundesrat Anpassungen beim mRNA-Impfstoff vorgenommen werden. Diese würden innerhalb von sechs Monaten möglich sein.

Für wen ist die Delta-Variante gefährlich?

In Ländern, in denen die Delta-Variante vorherrschend ist, wurde festgestellt, dass überdurchschnittlich viele Ansteckungen in Schulen passieren. Deshalb werden die Kantone aufgefordert, den Schulbetrieb mit repetitiven Tests nach den Ferien aufrechtzuerhalten.