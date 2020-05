Verwässertes Bier am Hotelstrand in der Südtürkei gibt es dieses Jahr keines. Auch die LAP-Abschlussreise nach Lloret de Mar dürfte dieses Jahr ausfallen (immerhin bleiben einem so 16 Stunden in einem Reisebus erspart), genauso wie die feuchtfröhlichen Wanderferien im Elsass.

Trotzdem haben wir Glück: Wir leben in einer der schönsten Regionen der Welt. Das zeigen die vielen ausländischen Touristen, welche die Schweiz jedes Jahr anzieht. Im «Travel and Tourism Competitiveness Report» des WEF liegt die Schweiz auf dem sehr guten zehnten Rang.

Natürlich zieht es Herrn und Frau Schweizer auch immer wieder ins Ausland. Man ist schliesslich neugierig und vielleicht klingt Aoraki, Neuseeland, auch einfach aufregender als Flüeli-Ranft, Luzern. Das heisst aber nicht, dass es auch wirklich so ist. Durch den steten Blick in die Ferne entgeht uns manchmal die Schönheit, die direkt vor unseren Augen liegt.

Diesen Sommer haben wir die Gelegenheit, oder sogar keine andere Wahl, als diesen Umstand anzuerkennen, und die Schweiz zu erkunden. Und: Aromat kriegst du hier überall.

Hier kommen unsere Top-Ausflugsziele für den Sommer – Swiss Edition:

Eisenbergwerk Gonzen

Wir beginnen tief im Herzen der Ostschweiz. Im Berg Gonzen wurde über zweitausend Jahre lang Eisenerz abgebaut. Seit 1983 ist der Gonzen ein Schaubergwerk. Aber nicht irgendeines: Mit seinen über 90 Kilometern Stollen ist es das grösste der Schweiz.

Auf dem Rundgang erfährt man vieles zur Geschichte des uralten Bergwerks und seiner Bedeutung. Dabei kann man auch mit der Stollenbahn fahren und lernt etwas über den knochenharten Alltag der Bergleute unter Tage.

Die Führung dauert bis zu zwei Stunden und kostet 23 Franken.