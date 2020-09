Fünf neue Zahlen und eine Fässler-Karte pro Farbe: Das ist der Trick, damit Jassen auch zu sechst geht. Der Zürcher Daniel Fässler hat diese Idee während des Corona-Lockdowns ausgearbeitet. Dass ein Jasskartenset für sechs Personen hermuss, hat er aber schon früher bemerkt.

«Ich bin erstaunt, dass vor mir niemand diese Idee hatte», sagt Fässler. Seit 150 Jahren blieb das Spiel unverändert: 36 Karten für vier Personen. Daniel Fässler hat dem Spiel 24 Karten und zwei Joker hinzugefügt: Pro Farbe sind das die Zahlen eins bis fünf sowie eine neue Fässler-Karte (liegt zwischen der Zehn und dem Under). Mit dem «Fässler Jass» lässt sich somit nicht nur jassen, sondern auch Rommé oder Poker spielen.

Idee während Sommerferien mit den Kids

«Wenn wir mit meinen zwei Kindern und deren Freunden in die Ferien fuhren, mussten beim Jassen jeweils zwei Personen aussetzen, weil wir zu viele waren», so Fässler. Das hatte ihn gestört, denn Jassen mache so viel Spass. Deshalb skizzierte er seine Ideen und arbeitete diese während der Coronakrise aus. Dann kontaktierte er den Grafiker Jens Riedweg, der 2018 die Schweizer Jasskarten neu designt hatte.