Diese Massnahmen gelten in der Schweiz derzeit

Skigebiete:

- Brauchen für den Betrieb eine Bewilligung des Kantons

- Strenge Schutzkonzepte

- In Zügen, Kabinen, Gondeln und so weiter dürfen nur zwei Drittel der Plätze besetzt werden

- Auf allen Bahnen (auch Ski- und Sesselliften) gilt eine Maskenpflicht

- Beim Anstehen gilt eine Maskenpflicht und der Abstand (1,5 Meter) muss eingehalten werden

- In Restaurants in Skigebieten darf man nur rein, wenn ein Tisch frei ist

Geschäfte:

- Grössere Läden dürfen maximal eine Kundin oder einen Kunden pro 10 Quadratmeter rein lassen

- Für kleinere Läden gilt 5 Quadratmeter pro Kundin oder Kunde

- Überall gilt Maskenpflicht

Singen:

- Im Familienkreis oder im Singunterricht an obligatorischen Schulen ist Singen erlaubt

- Im Chor, im Gottesdienst, bei Bräuchen oder sonstigen Orten ausserhalb des Familienkreises ist das Singen verboten

- Für professionelle Chöre oder Sängerinnen und Sänger gelten Ausnahmen

Restaurant:

- Die Kontaktdaten eines Gastes pro Tisch müssen erhoben werden

- Sperrstunde ist um 23 Uhr (Ausnahme Silvester: 1 Uhr)

- Maximal vier Personen pro Tisch (Ausnahme: Eltern mit Kindern)

- Essen und Trinken darf nur sitzend konsumiert werden

- Es gilt Maskenpflicht, ausser man sitzt an seinem Platz

Öffentlicher Verkehr:

- Maskenpflicht in allen Verkehrsmitteln

- Maskenpflicht an allen Warte- und Zugangsbereichen (Perrons, Bahnhöfe, Busstationen)

Private Treffen/Veranstaltungen:

- Empfohlen: Treffen auf zwei Haushalte beschränken

- Maximal 10 Personen dürfen sich privat treffen (Kinder werden mitgezählt)

- Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern sind verboten (Ausnahme: Parlaments- und Gemeindeversammlungen, Unterschriftensammlungen)

- An öffentlichen Orten dürfen sich maximal 15 Personen treffen

Sport/Freizeit:

- Nicht mehr als 15 Personen für sportliche oder kulturelle Aktivitäten in Innenräumen

- Es gilt Maskenpflicht (Ausnahme: Wenn genügend Raum vorhanden ist, etwa in einer Tennishalle)

- Verbot von Kontaktsport

- Die Regeln gelten nicht für Kinder unter 16 Jahren

Arbeit:

- Wenn immer möglich im Homeoffice arbeiten

- Maskenpflicht sobald zwei Personen miteinander in Kontakt sind (Grossraumbüro oder Sitzungsräume)

Schule:

- Hochschulen müssen auf Fernunterricht umstellen

- Präsenzunterricht in anderen Schulen ist erlaubt

- Maskenpflicht in Schulen ab der Sekundarstufe II

Disco/Tanz/Club:

- Der Betrieb von Discotheken oder Tanzlokalen und solchen Veranstaltungen ist verboten

Maskenpflicht gilt:

- In Aussenbereichen von Einrichtungen und Betrieben (Läden, Restaurants, Bars, Märkte, ...)

- In stark frequentierten Fussgängerbereichen

- In Schulen ab der Sekundarstufe II

Weiter gelten je nach Kanton strengere Massnahmen.

