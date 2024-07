Katzen knabbern gerne mal Pflanzen an. Dies passiert instinktiv, weil sie dadurch Haarballen, welche durch die Fellpflege im Magen landen, besser auswürgen können. Freilaufende Katzen und Wildkatzen fressen daher Gras. Oft steht dies Wohnungskatzen aber nicht zur Verfügung, weshalb sie dann irgendwelche Pflanzen in der Wohnung anknabbern.

Als Tierhalter will man natürlich die perfekte Umgebung für seinen Vierbeiner schaffen. Gerade in den eigenen vier Wänden sollte es daher keine giftigen Pflanzen haben, schliesslich sind die Tiere dort öfters auch unbeaufsichtigt.

Unglücklicherweise sind viele der beliebtesten Zimmerpflanzen giftig für Katzen. Meist ist der Saft in den Blüten und Blättern giftig, dann wird es erst gefährlich, wenn die Katze die Pflanze frisst. Diese Pflanzen sind beispielsweise giftig für Katzen und sollten nicht in der Wohnung von Büsi-Besitzern stehen:

Was bei gefährlichen Zimmerpflanzen für Katzen oft vergessen geht, sind Schnittblumen, denn viele Blumen sind giftig für Büsis. Dazu gehören beispielsweise Tulpen, Narzissen oder Lilien.

In der Weihnachtszeit zwar sehr beliebt aber für Hunde giftig: der Weihnachtsstern.

Kauspielzeug oder Katzengrass helfen

Diese Auflistungen giftiger Zimmerpflanzen sind nicht abschliessend, es gibt noch weitere. Die meisten Pflanzen, welche für Hunde giftig sind, sind auch für Katzen giftig und umgekehrt. Wenn man sich nicht sicher ist, ob eine Pflanze für den eigenen Vierbeiner gefährlich ist, sollte man sicherheitshalber beim Tierarzt nachfragen.

Gerade bei Hunden kann man die Pflanzen auch einfach etwas in die Höhe stellen, wo sie nicht hinkommen. Und da sie oftmals aus Langeweile die Pflanzen anknabbern, hilft oft schon genügend Kauspielzeug als Ablenkung.

Bei Katzen hingegen hilft in die Höhe stellen nichts. Meist knabbern sie die Pflanzen auch nicht aus Langeweile an. Wichtig ist, dass die Katze Gras fressen kann, um ihr beim Fellknäuel ausspucken zu helfen. Wenn man also ein Wohnungsbüsi hat, sollte man Katzengras aufstellen.

Wie erkenne ich eine Vergiftung?

Die Symptome einer Vergiftung sind bei Katzen und Hunden sehr ähnlich. Dazu gehören starker Speichelfluss, Erbrechen, Durchfall, Krampfanfälle, Zittern sowie Kreislaufbeschwerden und Orientierungsverlust.

Wenn man den Verdacht hat, dass der eigene Vierbeiner eine Vergiftung hat, sollte man umgehend einen Tierarzt anrufen. Bei Hunden hilft das Verabreichen von Kohletabletten, welche die Entgiftung vorantreiben. Nichtsdestotrotz sollte man einen Tierarzt kontaktieren.