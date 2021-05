Dieses Ikea-Geschirr solltest du zurückbringen

Das Geschirr der beiden Linien könnte zerbrechen und aufgrund von heissem Inhalt zu Verbrennungen führen. Obwohl die Produkte getestet seien und das geltende Norm erfüllen würden, habe es in der Vergangenheit einzelne Vorfälle gegeben, in denen das Geschirr zerbrochen war, wie das BFU mitteilt. Deshalb bittet Ikea Besitzer des Geschirrs die Produkte in ein Einrichtungshaus zurückzubringen. Der Preis wird erstattet. Ein Kaufnachweis, wie zum Beispiel eine Quittung, ist nicht nötig, eine zeitliche Frist für die Rückgabe besteht nicht.

