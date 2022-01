«Du, Frau Lehrerin?»: Deshalb ist das Duzen an Schweizer Schulen kein Thema

Eine neue Umgebung und neue Leute: Für frisch eingeschulte Kinder, kann es schon verwirrend sein, wenn man auf einmal die Lehrperson siezen muss. In Schweden, Norwegen und Finnland dürfen die Kinder deshalb ihren Lehrerinnen und Lehrern «Du» sagen. Und in Berlin soll dies ebenfalls eingeführt werden. Also anstatt «Grüezi Frau Müller», wäre das dann «Hoi Bettina». In Berlin erhofft man sich dadurch den Abbau von Distanz und dafür einen Aufbau von mehr Vertrauen und bessere Noten, schreibt «BZ-berlin.de».

«Erwachsene und Lehrpersonen werden bei uns gesiezt»

In Schweizer Schulen ist das Duzen derzeit kein Thema. «Es gehört nicht zu unserer Kultur und das Thema ist in Schulen kaum präsent», sagt Franziska Peterhans, Zentralsekretärin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, gegenüber FM1Today. Dass eine Klasse schon einmal den Wunsch geäussert hat, den Lehrer zu duzen, sei bestimmt schon passiert. Doch: «Es ist unsere gesellschaftliche Konvention, dass Erwachsene und damit auch Lehrpersonen gesiezt werden.» Auch Erwachsene in der Schweiz siezen sich untereinander.