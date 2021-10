«Ein atypischer Fall» – das sagt ein Experte zur Gewalttat in Rapperswil-Jona

In einem Einfamilienhaus in Rapperswil-Jona haben Rettungskräfte am Montag einen 54-jährigen Schweizer und seine zwölfjährige Tochter tot aufgefunden. Der forensische Psychiater Thomas Knecht erklärt, weshalb dieser Fall so ungewöhnlich ist.

