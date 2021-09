Die aktuellen Zahlen geben ein wenig Hoffnung: Zum Wochenstart hin ist die Impfquote weiter gestiegen, die Hospitalisierungen im Zusammenhang mit Corona haben leicht abgenommen und die Covid-19-Fallzahlen bleiben seit einigen Tagen stabil. All das dürfte in die Entscheidungsfindung des Bundesrates am Mittwoch mit einfliessen.

Covid-Zertifikatspflicht ausweiten ja oder nein?

Dass wir bereits ab nächster Woche im Restaurant, dem Kino und im Fitnesscenter ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen müssen, ist eher unwahrscheinlich. Dies aufgrund der oben erwähnten Entwicklung in dieser Woche. Vorausgesetzt, die Belastung in den Spitälern nimmt nicht weiter zu.



Gut möglich ist aber, dass sich der Bundesrat am Mittwoch die Freiheit nimmt, im Notfall schnell reagieren zu können. Heisst: Falls die Lage, besonders in den Spitälern, kritischer wird, soll der Bundesrat rasch eingreifen und die Zertifikatspflicht ausweiten können – er könnte dann Massnahmen erlassen, ohne dass erneut Rücksprache mit den Kantonen genommen werden müsste.



Wie ist die Haltung der Kantone?

Mit dem Vorschlag, die Zertifikatspflicht unter anderem auf Restaurants, Kinos und Fitnesscenter auszuweiten, fühlten sich einige Branchen und Verbände vom Bundesrat vor den Kopf gestossen. Anders die Kantone: Viele von ihnen, darunter St.Gallen, Thurgau und die beiden Appenzell, sind im Grunde für eine Ausweitung der Zertifikatspflicht. Allerdings nur, wenn es zwingend nötig ist. Als Richtwert schlagen die Kantone die prozentuale Auslastung der Intensivstationen vor.



Einmal mehr geht der Kanton Graubünden in der Pandemie in die Offensive. Radikal wollen die Bündner das Zertifikat umsetzen. Die Bündner denken laut über eine Zertifikatspflicht auch im Bus und Zug nach. Ganz nach dem Motto: alles oder nichts.

Nach den Ferien in die Quarantäne?

In den letzten Tagen und Wochen sind besonders die Reiserückkehrerinnen und -kehrer in den Fokus geraten. Gemäss verschiedenen Fachpersonen waren überdurchschnittliche viele Heimreisende mit dem Virus infiziert,

Im Hinblick auf die Herbstferien liebäugelt der Bundesrat wieder mit einem bekannten Instrument – der Quarantäneliste. Es gebe durchaus Argumente, die Quarantäneliste wieder einzuführen, sagt Gesundheitsminister Alain Berset im Interview mit der NZZ am Sonntag. Allerdings unklar ist, wer schliesslich nach der Ferienrückkehr in die Quarantäne müsste. Die Liste vor den Sommerferien galt nur für ungeimpfte Personen.

Der Bundesrat will heute mögliche Entscheide bekannt geben. Eine genaue Uhrzeit der Medienkonferenz ist noch nicht bekannt, FM1Today wird live berichten.

(lae)