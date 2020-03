Bei den typischen «Hamsterkäufer»-Produkten ist die Nachfrage um 100 bis 300 Prozent gestiegen. Dazu gehören Mehl (236 Prozent mehr), Toilettenpapier (111 Prozent mehrt) und Seife (285 Prozent mehr). Aber auch Reis (150 Prozent mehr) sowie Wasch- und Reinigungsmittel (96 Prozent mehr) sind momentan sehr beliebt.

Ruhigster Einkaufstag ist Samstag

Nicht nur die Produkte haben sich bei unserem Einkauf geändert, sondern auch der Tag, an dem wir einkaufen gehen. «Spannenderweise war der Samstag, der sonst der beliebteste Einkaufstag der Woche ist, in den letzten Wochen einer der ruhigsten», sagt Eberli. Und auch am Morgen sei es in den Einkaufsläden momentan relativ ruhig.