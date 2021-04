Erneute Wegweisungen in St. Gallen – auch Jugendliche aus Kriens und Luzern

Nach Ausschreitungen in St. Gallen 19 Personen auf den Posten

Die Polizei kontrollierte fast alle Personen, die sich beim Bahnhof oder in der Innenstadt bewegten, grössere Ansammlungen hat es keine gegeben.

Die St.Galler Innenstadt war am Freitagabend wie ausgestorben. Weniger Leute als sonst an einem Freitag waren unterwegs, die Ankündigung der Polizei, mögliche Randalierer und Schaulustige wegzuweisen oder anzuzeigen, zeigte offenbar Wirkung.

«Es wurden mehrere Personen kontrolliert», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen auf Anfrage kurz nach 21 Uhr. 90 Personen wurden aus der Stadt weggewiesen. Diese waren zum Teil aus Bern oder Luzern angereist.

Rund ein Drittel der Weggewiesenen seien Minderjährige gewesen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Die meisten wohnen demnach nicht in St. Gallen, sondern in anderen Teilen der Ostschweiz, aber auch in Bern, Kriens, Luzern oder Landquart. Die Wegweisungen wurden zwischen 18 Uhr und Mitternacht ausgesprochen. Bei den Kontrollen wurden eine Schreckschusswaffe, Vermummungsmaterial und diverse Betäubungsmittel sichergestellt.

Ausserdem mussten 40 Personen zwecks Abklärung eingebracht. Dabei handelte es sich fast ausschliesslich um Missachtungen von Wegweisungen, die eine Woche zuvor ausgesprochen wurden. Die meisten dieser Personen wohnen in der Stadt St. Gallen, rund ein Dutzend davon war minderjährig. Deshalb wurden deren Eltern informiert, um die Jugendlichen abzuholen.

Auf Social Media zu Ausschreitungen aufgerufen

In den sozialen Medien war zum vierten Mal innert zwei Wochen Ausschreitungen aufgerufen worden. Am Osterwochenende sowie eine Woche zuvor war es zu Ausschreitungen zwischen Jugendlichen und der Polizei gekommen. Am Karfreitag besammelten sich nach Polizeiangaben auf und um den Roten Platz 300 bis 350 Jugendliche. Die Situation eskalierte, die von den Jugendlichen attackierte Polizei setzte Gummischrot ein.

Diese Krawalle folgte auf Ausschreitungen von Ende März, als zunächst über 200 Jugendliche eine illegale Party gefeiert hatten. Diese löste die Polizei auf, worauf es in der Innenstadt zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen kam, ein Polizist wurde leicht verletzt.

Die Polizei war aufgrund dieser Ereignisse und aufgrund der Aufrufe zu den Ausschreitungen am Freitagabend vorbereitet und in der Stadt präsent. Auch in anderen Schweizer Städten, für welche Jugendliche zu Versammlungen aufgerufen hatten, blieb es gemäss bisherigen Kenntnissen ruhig.

