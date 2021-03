Erpresser setzten 5G-Antenne in Flammen und drohen Swisscom und Co.

Die Täter haben an einem Montagmorgen im Februar die Kabelverbindungen einer Swisscom-Antenne in Brand gesetzt, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Anlage wurde dabei stark beschädigt. Am Tatort stiessen Polizei und Feuerwehr auf ein Erpresserschreiben, in dem die Täter Spenden von den Mobilfunkanbietern fordern. So soll Swisscom vier Millionen Franken «für Kinder» spenden, Sunrise Upc drei Millionen und Salt zwei Millionen. Wenn das Geld nicht gezahlt werde, würden die Erpresser weitere 5G-Sendeanlagen beschädigen.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt gegenüber der Zeitung den Vorfall. Die Ermittlungen würden laufen. Die Swisscom hat Strafanzeige eingereicht. Der Sachschaden an der Antenne beläuft sich auf über 30'000 Franken.

(red.)