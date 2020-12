Neue Impfkampagne des Bundes: Das musst du wissen

Wie weit ist der Bund mit der Impfung?

Am Dienstag konnten die ersten 107'000 Dosen des von Swissmedic genehmigten Impfstoffes von Biontech/Pfizer ausgeliefert werden, in den kommenden Tagen werden nun die ersten Personen gegen das Coronavirus geimpft. Mit der Impfung auf nationaler Ebene soll am 4. Januar gestartet werden.

Sind mit der Impfung die Schutzmassnahmen vom Tisch?

Nein. Bis jetzt ist nämlich nicht klar, ob Geimpfte das Coronavirus weiterverbreiten können oder nicht. Massnahmen wie Abstand, Masken und Händehygiene sind nach wie vor sehr wichtig, um das Coronavirus einzudämmen, wie es vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) heisst.

Wer wird geimpft?

Zuerst werden in der Schweiz besonders gefährdete Personen (über 75-Jährige und Vorerkrankte) geimpft. Auch das Gesundheitspersonal soll schon bald geimpft werden, danach soll die breite Bevölkerung folgen. Geimpft werden soll auch, wer das Coronavirus bereits durchgemacht hat. Eine Einschränkung besteht nur für Personen mit einer Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe der Impfung.

Ist mit Nebenwirkungen zu rechnen?

Die Impfung von Pfizer/Biontech verspricht gemäss Swissmedic einen hohen Schutz nach der zweiten Impfung (es sind zwei Dosen pro Person nötig). Allerdings ist auch mit Nebenwirkungen zu rechnen – zum Beispiel Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen oder Fieber.

Wo kann man sich informieren?

Das BAG hat eine nationale Impfkampagne lanciert. Auf bag-coronavirus.ch/impfung kann man sich über die Impfung und ihre Wirkungsweise informieren.