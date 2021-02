Erste Lockerungen ab März? So geht der Bundesrat jetzt vor

Nein. Der Bundesrat trifft sich zwar zu seiner wöchentlichen Sitzung, hat allerdings den Entscheid, ob der Shutdown in den März verlängert wird, auf den Mittwoch in einer Woche (24. Februar) verschoben. Über die Sitzung von heute Mittwoch sagte Gesundheitsminister Alain Berset, dass der Bundesrat die Stossrichtung vorgeben werde. «Danach werden die Kantone konsultiert.» Dass die Kantone vor Entscheiden angehört werden, ist das übliche Vorgehen.

Am Nachmittag (Zeit noch unklar) will der Bundesrat über die allgemeine Stossrichtung informieren. PilatusToday berichtet live.

Sind Lockerungen nach Ende Februar realistisch?

Die Fallzahlen sinken schweizweit, jedoch bestehen kaum Chancen auf einen (kompletten) Ausstieg aus dem Shutdown in rund zwei Wochen. Grund sind die Virusmutationen, deren Ausbreitung das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Bundesrat mit Sorge beobachten. Am Montag wurde bekannt, dass bislang in der Schweiz über 6000 Fälle mit Virusvarianten festgestellt wurden – das sind 45 Prozent mehr als noch vor einer Woche. Den grössten Teil macht die Mutation aus Grossbritannien aus. «Die Situation ist nach wie vor sehr fragil», hiess es am Dienstag an der Medienkonferenz des BAG.