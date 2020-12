Seen, Wälder und wunderbare Berglandschaften – Zugfahren in der Schweiz ist ein Erlebnis. Das findet auch «The Guardian». Er zählt zwei Schweizer Zugstrecken, die seit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember in Betrieb sind, zu den sechs schönsten neuen Zugstrecken Europas. Dabei handelt es sich um die neue Gotthard-Panorama-Strecke von Basel nach Locarno und um die Strecke München – Zürich.

Von Basel nach Locarno über die Gotthard-Panorama-Stecke