Der Ex-Cheftrainer am Regionalen Leistungszentrum für Kunstturnen in Wil soll 30 Monate ins Gefängnis. Der 42-Jährige wurde wegen Missbrauchs an einer Minderjährigen angeklagt.

Dem 42-jährigen Ex-Cheftrainer werden mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache sexuelle Nötigung sowie versuchte Nötigung zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Wobei 10 Monate in Freiheitsstrafe zu vollziehen und 20 Monate unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren bedingt aufzuschieben seien. Ausserdem hat die Staatsanwaltschaft St.Gallen einen 10-jährigen Landesverweis beantragt. Der Mann soll zudem ein Verbot für Tätigkeiten erhalten, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfassen. Der ehemalige Cheftrainer der Kunstturnerinnen und Kunsturner des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz in Wil wurde am 13. August 2019 von der Kantonspolizei St.Gallen festgenommen. Dies nachdem ihn eine 15-jährige Turnerin beschuldigt hatte, er habe sie sexuell missbraucht. Der Trainer soll sie zu sich nach Hause eingeladen und dort mit Alkohol gefügig gemacht haben. Dann soll er sie im Intimbereich angefasst haben. Die Staatsanwaltschaft eröffnete darauf eine Strafuntersuchung. Seit dem 14. Oktober 2019 befand sich der 42-Jährige in Untersuchungshaft und wurde dann gegen Kaution entlassen. Der Beschuldigte bestreitet sämtliche Vorwürfe. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Chronologie der Ereignisse Im August 2019 beschuldigte eine 17-jährige Kunstturnerin den Frauen-Cheftrainer des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz (RLZO), sie sexuell missbraucht zu haben.





Der aus Ungarn stammende 42-jährige Mann soll die Jugendliche im Alter von 15 Jahren zu sich nach Hause eingeladen, sie dort mit Alkohol gefügig gemacht und im Intimbereich angefasst haben.





Der Trainer kam sogleich in Untersuchungshaft und die Staatsanwaltschaft begann mit den Ermittlungen.





Der Ex-Cheftrainer kam aus der Untersuchungshaft gegen Kaution frei. Die Staatsanwaltschaft, die eine Verlängerung der Untersuchungshaft beantragte, ermittelte weiter.





Vorübergehend übernahm die Frau des Beschuldigten die Leitung des Trainings im RLZO.

Das führte dazu, dass die Turnerin, die die Missbrauchsvorwürfe äusserte, mit dem Spitzensport aufhörte.





Das führte dazu, dass die Turnerin, die die Missbrauchsvorwürfe äusserte, mit dem Spitzensport aufhörte. Rund um die Leitung des RLZO gab es diverse personelle Veränderungen: Wegen der Missbrauchsvorwürfe kündigte die Geschäftsführerin des Kunstturnzentrums per Ende September 2019 und auch der Präsident des Zentrums, Willi Aurich, und der Vize-Präsident, Bruno Strub, sind von ihren Funktionen zurückgetreten.

Anfangs März 2020 stellte das RLZO den neuen Vorstand und die Änderungen für die Zukunft vor. So sollen Minderjährige besser geschützt werden.