Sie sind derzeit grosses Thema: die FFP2-Masken. In Deutschland und Österreich sind sie im öffentlichen Raum teilweise Pflicht, die Schweiz sieht vorerst noch von einer solch generellen Pflicht ab. Trotzdem muss in gewissen Institutionen, so etwa im Kantonsspital Graubünden (KSGR), eine FFP2-Maske getragen werden.

Seitdem überall von den Atemschutzmasken gesprochen wird, ist die Nachfrage nach den Masken in der Schweiz deutlich gestiegen. Peter Wick, Experte bei der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa), rät aber vom alltäglichen Gebrauch der FFP2-Masken ab und empfiehlt Chirurgen- oder Community-Masken. Solange die Bevölkerung diese nicht richtig trage, nütze eine FFP2-Maske so gut wie nichts.