Die Schweizer Fallzahlen stimmen die Expertinnen und Experten des Bundes zuversichtlich. «In letzter Zeit beobachten wir einen leichten Rückgang der Fallzahlen», sagt Virgine Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), an der Medienkonferenz am Dienstag. Trotz rückläufiger Zahlen sei man nur verhalten optimistisch, die neuen Virusmutationen würden beunruhigen. 288 Fälle sind in der Schweiz bereits entdeckt worden. Wegen der Virusvariante fordern die Experten eine angepasste Teststrategie. So sollen auch asymptomatische Personen in Zukunft getestet werden.

110'000 Schweizerinnen und Schweizer schon geimpft

Zudem sollen möglichst bald alle Personen geimpft werden, die das wollen. 110'000 Personen wurden in der Schweiz bereits geimpft. Dabei handelt es sich um eine erste Schätzung. Zahlen aus den einzelnen Kantonen sind noch keine bekannt. Die Kantone sollten alle Impfdosen sobald als möglich verimpfen und nicht die Liefertermine abwarten. «Wir gehen davon aus, dass die erste Impfung bereits gut schützt», sagt Nora Kronig, Vizedirektorin und Leiterin Abteilung Internationales beim BAG.