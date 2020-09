«Das ist ein äusserst dreister und sehr professioneller Raubüberfall, der sich heute Morgen in Sevelen abgespielt hat.» Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, spricht von zwei falschen Polizisten, die am Donnerstag kurz vor 9 Uhr die Filiale der St.Galler Kantonalbank in Sevelen überfallen haben.