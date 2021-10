Am Flughafen Zürich werden dieses Wochenende fast so viele Passagiere wie in den Sommerferien erwartet. Am Samstag bildeten sich lange Schlangen - auch weil wegen der Corona-Bestimmungen zusätzliche Dokumente überprüft werden müssen.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Tele Züri