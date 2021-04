Flawa produziert Schutzmasken mit Sichtfenster

«Seit Beginn der Pandemie sind die über 1,3 Millionen Menschen mit einer Hörbehinderung in der Schweiz mit zusätzlichen schwerwiegenden Problemen konfrontiert. Aufgrund der Maskenpflicht können sie nicht mehr Lippenlesen, verstehen deshalb kaum etwas, können nicht mehr an der Kommunikation teilhaben und leiden entsprechend stark unter der aktuellen Situation», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung des Hörbehindertenverbands Sonos und der Flawa Consumer mit Sitz in Flawil.

Für all jene soll es nun aber eine Lösung geben: eine Schutzmaske mit einem Sichtfenster. In die Entwicklung der Maske waren Menschen mit einer Hörbehinderung involviert, um ihre Bedürfnisse einfliessen zu lassen.

Herausforderungen im Alltag der Hörbehinderten

Wie herausfordernd der Pandemie-Alltag mit einer Hörbehinderung sein kann, zeigt sich am Beispiel der gehörlosen Engelburgerin Regula Marfurt-Kaufmann. Besonders in Läden und Geschäften fällt es ihr schwer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verstehen, da diese aufgrund der geltenden Corona-Massnahmen oft nicht dazu bereit sind, die Schutzmaske während eines Gesprächs mit ihr abzunehmen. Wie sie ihren Alltag erlebt, siehst du im Beitrag.