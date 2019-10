Franzose mit 21 Kilo Hasch im Koffer erwischt

Für den 59-Jährigen Franzosen endete diese Reise nicht wie geplant in Tel Aviv, sondern bereits am Flughafen Zürich. Am Mittwoch haben Zöllner in seinem Koffer 21 Kilogramm Haschisch gefunden. Der Mann wurde kurz vor seinem Weiterflug am Gate angehalten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Marihuana. Der 59-Jährige und das Betäubungsmittel wurden für weitere Abklärungen der Kantonspolizei Zürich übergeben.

(red.)