Der Stadtpolizei Winterthur wurde gemeldet, dass in einer Wohnung Schafe gehalten würden. Eine Patrouille der Umweltpolizei hat darauf zusammen mit Vertretern des Veterinäramtes die Wohnung im Mehrfamilienhaus angeschaut. Bereits vor der Wohnungstüre hörten sie das Blöken von Schafen.

In der Wohnung fanden sie dann zwei Lämmer in einem kleinen Badezimmer. Die Mieterin gab an, dass die Tiere tagsüber in einem kleinen Gehege vor dem Haus und in der Nacht im Badzimmer gehalten werden würden.

Die Spezialisten stellten fest, dass die erst drei Wochen alten Lämmer zu früh von der Mutter getrennt worden sind. Ausserdem ist unklar, wie die 56-jährige Schweizerin zu den Tieren gekommen ist.

Natürlich ist so ein Badezimmer nicht wirklich artgerecht. Die Frau wurde deshalb wegen Verstössen gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Vorderhand werden die Tiere auf einem Bauernhof platzert.

(Stapo Winterthur/red.)