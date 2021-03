Schweiz Tourismus möchte die Frauen am und auf dem Berg sehen. Aber nicht nur auf kleinen Hügeln, sondern auf den höchsten Bergen der Schweiz. «Frauen sollen in der Schweiz ihr ganzes Potenzial ausschöpfen – auch im Bergsport. Dafür steht 100% Women», sagt Letizia Elia, Leiterin Business Development Schweiz Tourismus.

Frauen am Berg in Unterzahl

Mit der Aktion «Peak Challenge» will Schweiz Tourismus noch mehr Frauen für den Outdoorsport begeistern. Denn laut der Organisation sind die Frauen in diesem Bereich immer noch untervertreten. Anfangs März wurde die Aktion lanciert. Das Ziel: Alle 48 Viertausender der Schweiz sollen von reinen Frauenseilschaften bestiegen werden. «Als Bergführerin habe ich oft erlebt, dass Bergsteigerinnen in einer Frauenseilschaft Herausforderungen entspannt angehen können», sagt Rita Christen, Präsidentin Schweizer Bergführerverband.