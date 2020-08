Die Schweizer trinken im Schnitt nur 55 Liter Bier pro Jahr, wie Berechnungen des Schweizer Brauerei-Verbandes zeigen. Das ist im Vergleich zu den Tschechen, die mit 138 Liter weltweit am meisten Bier trinken, eigentlich nicht viel. Trotzdem gibt es kaum irgendwo auf der Welt so viele Brauereien wie in der Schweiz.

1179 Brauereien registriert

Wie eine Karte mit Zahlen von Statista zeigt, ist die Schweiz letztes Jahr mit 127 Brauereien pro einer Million Einwohner der absolute Spitzenreiter in Europa. Der Schweizer Brauerei-Verband macht zwar keine Vergleiche mit anderen Ländern, bestätigt aber, dass Stand jetzt 1'179 Brauereien in der Schweiz registriert sind. «Die Schweiz verzeichnet schon seit vielen Jahren einen Brauerei-Boom», sagt der stellvertretende Direktor Christoph Lienert. «Vor allem die Anzahl Klein- und Kleinstbrauereien hat stark zugenommen.» Auch in den Zentralschweizer Kantonen gibt es viele Klein- und Kleinstbrauereien. Im Kanton Luzern gibt es neben Eichof und und Luzerner Bier laut 14 Brauereien, die unter bier-verzeichnis.ch registriert sind. Der Kanton Zug kommt auch acht Brauereien. In den Kantonen Uri, Schwyz, Ob-und Nidwalden sind zwischen einer und vier Brauereien registriert.