Fahrzeuge beschlagnahmen ist erlaubt

Dürfen eigentlich Polizistinnen und Polizisten bei einer Verfolgungsjagd das Fahrzeug eines Passanten beschlagnahmen? «Das darf man tatsächlich: Wenn es im Rahmen der Verhältnismässigkeit möglich ist, also wenn das begangene Delikt rechtfertigt, dass man in Eigentumsrechte einer Drittperson eingreift», sagt Christian Spaltenstein, Mediensprecher Stadtpolizei Zürich. «In der Schweiz ist as aber nicht so ‹hollywoodmässig› im Sinn von ‹Gib mir dis Velo, ich bruchs›. Die Passanten erhalten über die Versicherung der Polizei eine Entschädigung.»