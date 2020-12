Der 40-Jährige wollte am Freitag um 11 Uhr mit dem Gabelstapler ein Betonelement auf der Brücke bei der Segantinistrasse anheben. Noch bevor er das machen konnte, stürzte der Stapler mitsamt Mann durch die Brücke rund drei Meter in die Tiefe und landete in der Plessur.