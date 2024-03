«Mancher Kunde wird sich erinnern: 2008 gab es schon einmal ein Rivella Gelb. Doch das hatte ein anderes Rezept. Ausser der Farbe haben die beiden Produkte nichts gemein», wird Sara Jermann, Co-Leiterin Marketing der Rivella Group, in der Medienmitteilung des Unternehmens zitiert. Im Jahr 2012 wurde die gelbe Variante, basierend auf Sojaserum statt Molke wieder vom Markt genommen. Das Getränk fand damals gemäss Rivella-Chef keinen Anklang.

In der Zwischenzeit hätten sich die vegetarische und vegane Ernährungsform in der Schweiz weit verbreitet. Ausserdem würde die Zahl von Menschen mit Laktose-Unverträglichkeit stetig ansteigen.

Das neue Getränk soll es in allen grösseren Supermärkten, in Tankstellenshops sowie in der Gastronomie zu kaufen geben.

