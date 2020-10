Von O bis O, heisst ein Merksprüchlein für den Reifenwechsel. Von Ostern bis Oktober (oder – in der St.Galler Version – Offa bis Olma) gehören die Sommerreifen ans Auto, im Oktober sollte man langsam auf Winterreifen wechseln. Doch der lästige Reifenwechsel stört so manchen Autofahrer, die Nachfrage nach Ganzjahreslösungen steigt, wie der TCS schreibt.

Und die Nachfrage wird von den Herstellern natürlich nur zu gern befriedigt. Es kommen immer mehr Reifen auf den Markt, die Sicherheit und Fahrkomfort das ganze Jahr über versprechen.

Der anspruchsvolle Spagat

Sommer- und Winterreifen sind zwei spezialisierte Autobestandteile. Die Winterreifen gewähren auf Schnee und Eis mehr Halt und ermöglichen kurze Bremswege. Ihr Gummi ist weicher als jener der Sommerreifen, welche möglichst viel Wasser absorbieren sollen und damit für den Winter ungeeignet sind.

Die beiden liegen in der Beschaffenheit so weit auseinander, dass eine sinnvolle Fusion ein anspruchsvoller Spagat bleibt, der nicht wirklich aufgeht. Die Gummimischung der Ganzjahresriefen muss mit Temperaturen zwischen minus 20 und plus 40 Grad auskommen und das Profil ist eine Mischung der beiden Vorlagen.

An die Leistung der Wechselreifen während ihrer Saison kommen die Hybriden nicht heran.

Im besten Fall «bedingt empfehlenswert»

Die tiefen Erwartungen der TCS-Tester haben sich während des Tests bestätigt. Das Fazit sei ernüchternd, heisst es im Video. Keiner der getesteten Reifen komme auch nur ansatzweise an die Wechselreifen heran.

Dies veranschaulicht zum Beispiel der Bremstest auf trockener Unterlage. Während man mit Sommerreifen bei einer Vollbremsung mit 100 Kilometern pro Stunde nach 38 Metern steht, fährt man mit Ganzjahresreifen immer noch mit einer Geschwindigkeit von 45 bis 50 km/h.