Graubünden führt regelmässige Massentests an Schulen ein

Die Ausbreitung der Coronavirus-Mutation in der Schule Arosa sorgte vor einer Woche für grosses Aufsehen. 20 Personen hatten sich in der Schule mit einer der Mutationen infiziert. Daraufhin organisierte der Kanton einen Flächentest, schloss die Schule und ordnete eine generelle Maskenpflicht auf Gemeindegebiet an. Der Kanton möchte solche Ausbrüche und Massenquarantänen von ganzen Schulklassen verhindern. Deshalb führt er regelmässigen Massentests an Schulen ein.

«Durch das Testen von asymptomatischen Personen sollen Infektionsketten in Schulen frühzeitig erkannt und unterbrochen werden», schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Bereits durchgeführte Flächentests sowie Pilot-Testungen in den Schulen würden bestätigen, dass die Infektionsrate durch wiederholtes Testen messbar und nachhaltig gesenkt werden könne.

PCR-Speicheltests sind freiwillig

Zum Einsatz sollen PCR-Speicheltests kommen. Sie sind für Schülerinnen und Schüler, die Lehr- und Betreuungspersonen sowie die Schulträgerschaften aber freiwillig. Die Tests werden im «Pooling-Verfahren» (Gruppentestverfahren) durchgeführt. Das Verfahren würde sich besonders für die Untersuchung von Gruppen, die im Rahmen eines Früherkennungssystems regelmässig getestet werden sollen, eignen.

Die Regierung hat den Kantonalen Führungsstab mit der Umsetzung der flächendeckenden Schultestungen beauftragt. Dieser wird durch die Pädagogische Hochschule Graubünden als Projektleitung für die Organisation und Koordination der Schultestungen mit allen Schülerinnen und Schülern im Kanton Graubünden unterstützt.

Schultestungen ab Mitte März flächendeckend

Seit Dezember 2020 werden Pilot-Testungen in den Schulen Igis, Malans, Schiers und Evangelische Mittelschule Schiers sowie in den Schulen der Region Moesa durchgeführt. In den kommenden Wochen stehen weitere Pilot-Testungen an, bevor die freiwilligen Schultestungen gegen Mitte März flächendeckend angeboten werden können.

(pd/red.)