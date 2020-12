In Fetzisloh in der Thurgauer Gemeinde Egnach wurde am Samstag kurz nach 10 Uhr eine Leiche gefunden. Eine Person hatte den leblosen Körper in einem Waldstück entdeckt.

Handelt es sich um vermisste Frau?

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt auf Anfrage von FM1Today den Fund. Informationen zur Identität der Leiche konnte die Polizei noch keine geben. Ob es sich um eine 62-jährige Frau handelt, die seit Ende Oktober in Bottighofen vermisst wird, werde überprüft. «Es ist selbstverständlich etwas, dass man in Betracht zieht» sagt Kapo-Mediensprecher Daniel Meili. Die Frau gilt nach wie vor als vermisst.

«Alles ist möglich»

Die Todesursache der gefundenen Person ist unklar. «Wir ermitteln in alle Richtungen. Alles ist möglich», sagt Meili. Weitere Informationen könne man zu aktuellen Zeitpunkt noch keine machen. Die Leiche wurde für Abklärungen ins Institut für Rechtsmedizin nach St.Gallen überführt.

(red.)