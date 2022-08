Grüne und GLP wollen in den Bundesrat – trifft es FDP oder SP?

Der grüne Tsunami, der 2019 die politische Schweiz überrollte, wirkt noch immer nach. In den kantonalen Parlamenten konnten die Grünen wie auch die Grünliberalen deutlich an Sitzen gewinnen. Geht dieser Trend weiter, sind die beiden Oppositionsparteien bei den Wahlen 2023 mit den Bundesratsparteien in Sachen Wähleranteil auf Augenhöhe.

GLP will Verantwortung übernehmen

Entsprechende Erfolge vorausgesetzt, erheben die Grünliberalen nun Anspruch auf einen Sitz in der Landesregierung: «Noch nie war ein so grosser Teil der Bevölkerung nicht im Bundesrat vertreten. Das muss sich ändern», hält GLP-Fraktionschefin Tiana Angelina Moser fest. Sonst würde die Reformfähigkeit des Landes leiden.

Damit meint sie auch das Europadossier. Die Grünliberalen haben als einzige Partei das Rahmenabkommen mit der EU ohne Vorbehalt unterstützt. Als der Bundesrat dieses beerdigte, war es für die EU-freu Oppositionspartei ein Leichtes, der Landesregierung Versagen vorzuwerfen. Nun will sie aber selber Verantwortung übernehmen. Stand heute am liebsten auf Kosten eines FDP-Sitzes.