«Habe beinahe den ganzen Tag mit der Kündigung verbracht»

Swisscom, Sunrise, Salt – so schneiden die Schweizer Handyanbieter im Vergleich ab

Es ist ein wohlbekanntes Schauerszenario: Wer den Kundendienst von gewissen Unternehmen kontaktiert, hängt gelegentlich eine gefühlte Ewigkeit in der Warteschleife fest, wird dann unter Umständen x-fach weiterverbunden, ehe man bei der richtigen Ansprechsperson landet, die einem am Ende dann vielleicht doch nur bedingt weiterhelfen kann.

Schriftlich kündigen scheint unkomplizierter

Um dieses mühsame Prozedere zu umgehen, gibt es eine, je nach Anliegen, unkompliziertere Alternative: Die schriftliche Kontaktaufnahme via Mail oder Brief – insbesondere bei Kündigungen eine vermeintlich sinnvolle Vereinfachung aus Kundensicht.

Nur: Einige Unternehmen sehen das anders. Es gibt solche, die eine schriftliche Kündigung nicht mehr akzeptieren und stattdessen auf ein direktes Kündigungsgespräch, mündlich via Telefon oder schriftlich per Live-Chat, pochen. So beispielsweise Sunrise UPC: Seit Mai gilt dort für Kundinnen und Kunden ein neues Kündigungsregime. Vertragsaufhebungen sind ausschliesslich nach Direktkontakt mit einem Mitarbeitenden möglich.

«Beinahe den ganzen Tag mit der Kündigung verbracht»

Dass die neue UPC-Bestimmung aus Kundensicht einige Tücken birgt, musste ein Leser erst kürzlich erfahren. Der St. Galler wollte seinen bestehenden UPC-Vertrag für TV und Internet kündigen und stattdessen bei einem anderen Unternehmen unterschreiben. Ein beschwerlicher Prozess: «Ich verbrachte zweimal dreissig Minuten in der Warteschleife und musste mehrere Stunden auf einen Rückruf warten. Am Schluss verbrachte ich beinahe einen ganzen Tag mit der Kündigung, ehe ich endlich die Bestätigung vor mir hatte.»

Bis es soweit war, habe der Kundendienst-Angestellte mehrfach versucht, ihn mit besseren Angeboten doch noch zu einem Verbleib zu überzeugen. Als er dies konsequent ausgeschlagen hat, musste er ein letztes Mal mündlich bestätigen, dass er den Vertrag aufheben will – erst dann hat der Berater die Kündigungsbestätigung ausgefüllt. Dass dies weitere 15 Minuten in der Leitung in Anspruch nahm – geschenkt: «Vermutlich haben sie darauf spekuliert, dass ich um sieben Uhr abends keine Lust mehr habe, nochmals zu warten, bis ich die Bestätigung endlich habe", mutmasst er.

Rechtsexpertin: «Das geht nicht»

Fälle wie jener des St. Galler (Ex)-UPC-Kunden sind keine Seltenheit. Die Stiftung Konsumentenschutz kritisierte das Vorgehen des Telekombetreibers bereits bei der Einführung harsch. «Die schriftliche Kündigung zu verbieten, ist völlig kundenunfreundlich», sagte Geschäftsleiterin Sara Stalder damals gegenüber dem «SRF».

Hinzu komme, dass die Praktik nicht nur kundenunfreundlich sei, sondern auch aus rechtlicher Perspektive fragwürdig. Das erklärt Cécile Thomi, Rechtsexpertin bei der Stiftung Konsumentenschutz, auf Anfrage der Redaktion. «Es ist eine einseitige, bei vielen Verträgen erst nachträglich eingeschlossene, Einschränkung zu Ungunsten des Kunden. Das geht nicht», so Thomi. Ein Problem sei beispielsweise die undurchsichtige Dokumentation: «Es ist für den Kunden schwierig zu beweisen, dass er eine Kündigung fristgerecht eingereicht hat.» Man laufe Gefahr, in eine ungewollte Verlängerung des Vertrages zu stolpern, weil man rasch in Beweisnotstand käme.

Ist die UPC-Praktik widerrechtlich?

Das Problem bei solchen vertragsrechtlichen Bestimmungen sei, dass diese dem Obligationenrecht unterliegen, welches nur wenige Formvorschriften machen würde. Das heisst: Der rechtliche Spielraum ist gross, ob die UPC-Praktik tatsächlich widerrechtlich ist, ist nicht klar definierbar – denn ein Gerichtsurteil zu dieser Sachfrage existiert noch nicht.

Thomi ist der Ansicht, dass beim vorliegenden Fall ein weiteres Gesetz beachtet werden muss: Das UWG, das Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb. «Wenn Bestimmungen aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) massiv zu Ungunsten des Kunden ausfallen, sind diese ungültig. Nach unserer Ansicht geht es im vorliegenden Fall genau in diese Richtung.» So würde mit der Bestimmung Unvorsichtigkeit und Unwissen bei den Kundinnen und Kunden ausgenutzt.