Hagel und Sturmböen von Westen her im Anzug

Nach einer kurzen Verschnaufpause, geht es wettermässig bereits wieder stürmisch weiter. Ab dem späteren Nachmittag ziehen Gewitter auf. In der Nacht dürfte es Sturmböen und Starkregen mit Hagel geben. In den letzten drei Tagen ist in der Schweiz eine riesige Regenmenge gefallen.

