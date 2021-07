«Hatten wohl einfach Hunger»: Unbekannte brechen in Wohnung ein und kochen Essen

Eigentlich schliessen die Hartmanns ihre Haustüre immer ab, doch ausgerechnet in der Nacht auf Samstag blieb sie offen. Zwei Unbekannte sind so in ihre Wohnung eingedrungen (wir berichteten). Während das Ehepaar schlief, machten sich die beiden Männer an den Kühlschrank und die Essensvorräte der Hartmanns und kochten sich etwas.

«Meine Frau weckte mich um etwa 3 Uhr morgens und sagte, ich müsse sofort in die Küche kommen, da seien zwei Männer», sagt Arnold Hartmann gegenüber TVO. Zuerst dachte er, sie habe schlecht geträumt. «Als ich in die Küche kam, waren sie schon weg und tatsächlich: Alle vier Kochplaten liefen und es herrschte eine Sauerei.»

Das Ehepaar glaubt nicht, dass die beiden Unbekannten kriminell waren. «Ich denke das waren Festbürder, die auf dem Heimweg waren», so Arnold Hartmann. «Vielleicht dachten sie, das ist ihr Zuhause.» Vea Hartmann fügt hinzu: «Es hat ja auch nichts gefehlt. Sie haben nur den Kühlschrank leergeräumt.» Hässig seien sie nicht: «Ich musste eigentlich schon fast lachen», sagt Arnold Hartmann.

(red.)