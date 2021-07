Heftige Regenfälle über dem FM1-Land am Samstagabend erwartet

Teile der Ostschweiz und Graubünden betroffen

Betroffen sind vor allem das Berner Oberland, das Tessin, die Zentralschweiz sowie Teile der Ostschweiz und Graubünden. Für diese Regionen hat der Bund auch die Warnstufe 3 (von 4) ausgerufen, die Rede ist von einer «erheblichen Gefahr».

Rheinvorländer werden vorsorglich gesperrt

Als Reaktion auf die Hochwasser-Gefahrenmeldung werden am Samstagabend ab 20.00 Uhr die Fuss- und Velowege in den Vorländern entlang des Rheins vorsorglich gesperrt, schreibt die internationale Wasserwehr am Alpenrhein. Die Bevölkerung werde gebeten, sich nicht in der Nähe des Rheins aufzuhalten. Aus Gründen der persönlichen Sicherheit sollen Rheindämme, Vorland und insbesondere die Innenwuhre gemieden werden.

«Die erwarteten intensiven Niederschläge in Graubünden in den kommenden 24 Stunden werden die Pegel der Flüsse im Einzugsgebiet des Alpenrheins ansteigen lassen», heisst es in einer Mitteilung. Die Abflussspitze in Diepoldsau/Lustenau wird am frühen Sonntagnachmittag erwartet. Die derzeitigen Prognosen des BAFU gehen von einem maximalen Abfluss zwischen 1’300 und 1’800 Kubikmetern pro Sekunde aus.

(red.)