Heftige Unwetter über der Schweiz – Verletzte im Wallis

Am späteren Nachmittag kam es aber vor allem in der Ostschweiz, im Kanton Tessin und im Kanton Graubünden zu heftigen Gewittern. SRF Meteo warnte für den Süden der Schweiz vor einem Sturm und rief die Menschen auf, im Haus zu bleiben. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben.

Doch auch aus der Innerschweiz zeigen Leserbilder und -videos auf verschiedenen Newsportalen heftige Hagelstürme. In Egolzwil LU registrierte Meteonews Windböen von bis zu 132 Kilometern pro Stunde sowie 30 Millimeter Niederschlag.

Stau am Gotthard

Im Kanton Uri kam es am Nachmittag zu Steinschlägen. Verletzt wurde laut Kantonspolizei Uri niemand, die Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon wurde in der Folge aber gesperrt. Wegen den Witterungsbedingungen bleibe die Strasse vorerst weiter gesperrt, hiess es in der Mitteilung.

Unangenehm war die Verkehrssituation für Autofahrer auch am Gotthard: Am nördlichen Gotthardportal kam es laut TCS Verkehr zu einem Stau von bis zu neun Kilometern, was einem Zeitverlust von einer Stunde und zwanzig Minuten entspricht. Bereits seit Freitagmorgen stauten sich die Autos demnach am Gotthard. Am Samstag war der Stau zeitweise 14 Kilometer lang.

Stromausfall führte zu Zugausfällen

Zeitweise eingeschränkt war auch der Bahnverkehr. Auf der Linie Kandersteg - Brig kam es aufgrund eines Stromausfalls vorübergehend zu Zugausfällen und Verspätungen.