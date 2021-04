«Den Antrag hatte ich schon seit Monaten geplant», sagt Sergen. Am Samstag stellte er seiner Freundin die Frage aller Fragen und sie sagte Ja. Dazu hatte er einen Pavillon direkt am See in Arbon mit Herz-Ballonen und dem Schriftzug «Will you marry me?» (Willst du mich heiraten?) geschmückt.

«Ihr wurden die Augen verbunden»

«Es war direkt am See.» Seine Freundin Fatma habe den ganzen Tag mit ihren Freundinnen in Rorschach verbracht. Er musste am selben Tag noch in Bern arbeiten. Gegen Abend ging es dann nach Arbon. Auch seine Freundin Fatma fuhr nach Arbon, wo sie Freundin Dilek, die als Hochzeitsplanerin alles organisiert hatte, am See traf. «Dann wurden ihr die Augen verbunden und sie wurde zum Pavillon geführt», so Sergen. Dabei liess er Musik laufen, die sie sich gewünscht hatte. Nur Fatmas beste Freundinnen und zwei seiner Freunde seien beim Antrag dabei gewesen. «Es haben aber viele Fremde zugeschaut.»

«Sie war den Tränen nahe»

«Meine Freundin hat sich sehr gefreut. Sie hat es überhaupt nicht erwartet.» Auch Freund Ayhan berichtet: «Sie war den Tränen nahe.» Das Paar umarmte sich nach dem Ja innig. «Es gab Champagner, Konfetti, Vulkane und Musik.» Sergen gab sich so grosse Mühe bei dem Antrag, weil er «die Liga nach oben setzen» wollte. Nun sei er glücklich und erleichtert. Die Verlobungsfeier hat er noch nicht geplant, diese soll im kleinen Rahmen stattfinden.

