Was muss ich bei einem echten Sirenenalarm tun?

Grundsätzlich sollte in allen bewohnten Gebieten eine Sirene zu hören sein. Falls nicht, wird geraten, sich bei der kantonalen für den Zivilschutz zuständigen Stelle zu melden.

Was, wenn ich keine Sirene höre?

Was muss ich tun?

Der Test findet am Mittwoch, 3. Februar, statt. Zwischen 13.30 und 14 Uhr wird der «Allgemeine Alarm» getestet. Zwischen 14.15 und 15 Uhr wird in gefährdeten Gebieten unterhalb von Stauanlagen der «Wasseralarm» getestet.

Es ist ein jährliches Ereignis. Jeweils am ersten Mittwoch des Februars heulen während kurzer Zeit die Sirenen. Dabei werden die Sirenen auf ihre Funktion geprüft. Diese müssen im Katastrophenfall die Bevölkerung warnen können.

Wie viele Sirenen gibt es in der Schweiz?

In der Schweiz gibt es etwa 5000 stationäre Sirenen und 2200 mobile Sirenen. Mobile Sirenen kommen in besonders dünn besiedelten Gebieten oder beim Ausfall stationärer Sirenen zum Einsatz. So beispielsweise im Kanton Appenzell Ausserrhoden.