Wenn man Kinder hat, ist es nicht ganz so einfach, Ferien in der Schweiz zu verbringen. Nicht, weil es zu wenig zu tun gäbe. Gerade in Sachen Natur hat die Schweiz unglaublich viel zu bieten. Eine Wanderung im Gebirge oder lieber Chillen am See? In vielen Fällen geht sogar beides.

Hinzu kommt das hohe Mass an Sicherheit und die bestens ausgebaute Infrastruktur. Es gibt aber ein gewichtiges Gegenargument: der Preis.

Was im grenznahen Ausland für eine Familie mit zwei Kindern eine gute Woche lang reicht, ist in der Schweiz vielleicht noch ein verlängertes Wochenende. Nicht umsonst sind wir die Hochpreisinsel schlechthin. Aber auch im Inland sind längere Familienferien möglich.

Die nachfolgenden Tipps wurden in der Annahme zusammengestellt, dass der Sommertourismus in der Schweiz mehr oder weniger uneingeschränkt möglich ist. Der Bundesrat hat eine schrittweise Lockerung angekündigt.

Jugendherbergen im ganzen Land

Zu alt für eine Jugendherberge? Das kommt auf den Blickwinkel an. Es gibt eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Familien mit Kindern da sind. Die Kleinen können sich also auch mal eine Weile miteinander beschäftigen und spielen, während die Erwachsenen zum Beispiel die Hostelbar erkunden.

Möglicherweise entstehen dabei auch Freundschaften – und schon steht der nächste Ausflug im Familien-Verbund. Unter youthhostel.ch gibt es die verschiedensten Angebote.

Übernachten im Zirkuswagen/Camping

In die gleiche Richtung geht das Camping. Auch hier ist man sich näher als etwa in einem Hotel und kann neue Bekanntschaften knüpfen. Dabei gibt es auch ausgefallene Angebote, wie zum Beispiel das Zirkuswagen-Camping in Wagenhausen.

Die Wagen sind um eine Feuerstelle herum aufgebaut, perfekt für einen Grillabend. Mit 195 Franken pro Nacht für 4 Personen jedoch nicht extrem günstig.