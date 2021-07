Die Autofahrerin ist am Donnerstag in der Ortschaft Dorf in Zürich in einen Baum auf einer Mittelinsel geprallt. Das Auto durchbrach einen Zaun und knallte gegen ein parkiertes Auto. Die 58-jährige Lenkerin und ihr Hund wurden im Unfallfahrzeug eingeklemmt. Sie mussten durch die Feuerwehr und den Tierrettungsdienst befreit werden. Die Frau wurde unbestimmt verletzt ins Spital gebracht. Auch ihr Hund wurde für eine Kontrolle ins Tierspital gebracht. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch abgeklärt.

(red.)