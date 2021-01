Hilft Technik gegen Wolfsrisse? Alptracker geht in die zweite Testphase

Alptracker

Der Alptracker ist ein Sender, den man auf den Tieren montiert. Die Tiere werden via einer lokalen Antenne lokalisiert. Das läuft über das Lowpower-Netz, das braucht weniger Batterien als GPS. Der Bauer kann die Tiere via App verfolgen und weiss so immer, wo sich seine Herde aufhält. Ein Vorteil der Sender: Sie sind energieeffizient und funktionieren mit einem Batteriensatz ein halbes Jahr. Der Alptracker ist ein gemeinsames Projekt der Agridea und Alptracker AG. Die Agridea ist der Auftraggeber, die Alptracker AG entwickelt das Produkt. Finanziert wird das Projekt von den Kantonen Glarus, Graubünden und Wallis, sowie dem WWF und dem BAFU.