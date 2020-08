Hast du die Badehose in die Tiefen deines Kleiderschranks versorgt? Lass dich nicht täuschen. Der Sommer zeigt sich ab Freitag wieder von seiner besten Seite. Die erste richtige Hitzewelle rollt über die Schweiz. Definitionsgemäss spricht man von einer Hitzewelle, wenn es mindestens fünf Tage hintereinander 30 Grad und mehr gibt. Das gab es diesen Sommer noch nie. Könnte gemäss Meteorologen aber ab Freitag der Fall werden.

Gewitter in den Bergen erst ab nächster Woche

Wer das sonnige Wetter nutzt, um am Wochenende wandern zu gehen, muss nicht befürchten am Abend in ein Gewitter zu geraten. «Hitzegewitter sind in den Bergen erst ab Montag nächster Woche zu erwarten. Im Flachland wird es erst wieder Ende nächster Woche regnerisch», sagt Krucker.

Hitzewelle über ganze Schweiz

Die Hitzewelle breitet sich gleichmässig über die ganze Schweiz aus. In Genf, Basel, im Rhonetal und im Tessin werden Höchsttemperaturen verzeichnet. Für absolute Temperaturrekorde wird es gemäss Meteorologen aber nicht reichen.