Hitzige Diskussion: Soll es eine PS-Beschränkung für Junglenker geben?

Der Nationalrat muss eine Motion behandeln, in der gefordert wird, eine PS-Beschränkung für Junglenker einzuführen. Dabei sollen unter 25-Jährige keine Autos mit viel PS fahren dürfen, um Unfälle zu vermeiden. Doch wie sinnvoll wäre so eine Regelung wirklich in der Realität? Wir haben bei den Ostschweizer Fahrschulen «Bestdrive» und «Stardrive» nachgefragt.

Grosse Uneinigkeit und hitzige Diskussion

«Es kann nicht sein, dass man den jungen Erwachsenen noch mehr Einschränkungen auferlegt», sagt Jolanda Brülisauer, Mitinhaberin und Fahrlehrerin bei «Bestdrive». Sie hält nichts von einer PS-Beschränkung, wie sie zum Beispiel Italien schon kennt. In unserem Nachbarland dürfen Junglenker in ihrem ersten Jahr nach der Prüfung nur Autos fahren, die unter 75 PS haben. «Für die Schweiz wären das einfach nicht realistisch», so Brülisauer. «Mehr als die Hälfte der Autos auf den Schweizer Strassen haben über 136 PS.»

Ein deutlicher Befürworter der PS-Beschränkung ist hingegen Roger Etter, Inhaber von «Stardrive». «Wer einen Blick auf die aktuelle Unfallstatistik wirft, der sieht schnell, dass die meisten Unfälle mit Autos verursacht werden, die weit über 100 PS haben.» Er fordert deshalb ein Maximallimit von 80 bis 90 PS. «Alles andere ist deutlich zu viel Kraft», so Etter.