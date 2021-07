Die Hochwassersituation rund um den Vierwaldstättersee hat sich seit Dienstagabend verschärft. Für den See besteht die Gefahrenstufe 5. An zahlreichen Stellen tritt der See über die Ufer, wie die Polizei mitteilt. Im gesamten Gebiet des Kantons Luzern standen am Dienstagabend 24 Feuerwehren mit 630 Eingeteilten im Einsatz.

Auf dem Naturgefahrenportal des Bundes wird empfohlen, sich von Fliessgewässern fernzuhalten. Wer weitere Informationen zum Verhalten während Hochwasser braucht, findet diese hier.