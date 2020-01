Es wird so viel geflogen wie nie. Die Fluggesellschaft Swiss vermeldet einen Passagierrekord von 18,8 Millionen Passagieren, welche 2019 mit der Airline flogen. Also 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Und auch in den Schweizer Reisebüros ist die Anzahl verkaufter Flugreisen kaum gesunken. Flugscham macht sich im Land nicht bemerkbar. Oder etwa doch?

Bei «MyClimate» stieg die Anzahl der Flugkompensationen enorm. 200 Prozent mehr Flüge als im Vorjahr wurden 2019 kompensiert. Dank der Kompensation also kein Flugscham? «Verantwortung für die Spuren zu übernehmen, die man bei der Umwelt hinterlässt, kann ein gutes Gewissen schaffen», sagt Kai Landwehr, Mediensprecher von «MyClimate». Vielen Menschen sei dies leider noch egal oder sie wissen von der Möglichkeit zu kompensieren noch nichts. «Aber es gibt auch immer mehr Leute, die das Angebot nutzen.»