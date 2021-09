«Wir müssen erreichen, dass die Kinder in die Schule gehen können. Ein möglicher Weg wären repetitive Tests, einmal pro Woche ein Pool-Test mit Spucken», sagt Impfkommissions-Chef Christoph Berger gegenüber der «Schweiz am Wochenende». Positive Kinder sollen in Isolation geschickt werden, die anderen würden von der Quarantäne befreit.

Von Masken bei Kindern hält er nicht so viel: Die Übertragung von Kind zu Kind sei nicht so problematisch, da sie meist einen harmlosen Verlauf haben. «Übertragen Kinder das Virus auf Ältere, können wir davon ausgehen, dass die grosse Mehrheit der Erwachsenen geimpft ist.»

Auch glaubt Berger nicht, dass die Zulassung eines Impfstoffes für unter Zwölfjährige in der Schweiz noch dieses Jahr komme, weil die entsprechenden Studien fehlen.

