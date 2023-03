«Ist eine vorbei, kommt schon die nächste» – überlappende Krisen belasten Jugendliche

Ein Grund dafür sei, dass man kaum Zeit habe, sich von einer Krise zu erholen. «Momentan überlappen sich verschiedene Krisen. Und sobald eine vorbei ist, kommt schon die nächste», so Musliu. Dieses Phänomen heisst Multikrise.

Ein Beispiel dafür sei der Beginn des Ukraine-Krieges, wenige Tage nach dem die Covid-Massnahmen in der Schweiz aufgehoben wurden. «Direkt wurde man mit neuen Ängsten und Sorgen konfrontiert. Es blieb so überhaupt keine Zeit, die vorherigen Geschehnisse zu verarbeiten», so Musliu.

Dies bestätigt auch Joseph Oggier, Fachmann für psychische Gesundheit bei Zepra, dem St.Galler Dienstleistungsbetrieb für Prävention und Gesundheitsförderung. Obendrauf kommt: «Eine psychische Belastung ist nicht etwas, das heute kommt und dann morgen einfach wieder verschwindet. Es ist ein langer Prozess.»

Zukunftsängste werden getriggert

Die Probleme und Gründe für die psychischen Belastungen sind unterschiedlich. «Durch die Multikrisen werden vor allem Zukunftsängste getriggert», sagen Musliu wie auch Oggier.

Doch oft seien auch viel persönlichere Dinge Grund für die Belastungen. Claudia Schnetzler, Fachberaterin, Ausbildungs- und Qualitätsbeauftragte bei «Tel 143 - Die Dargebotene Hand Ostschweiz/FL» konkretisiert: «Bei den Personen bis 18 Jahren, welche bei uns Hilfe suchen, ist oft ein grosses Problem, dass sie sich unverstanden fühlen.» Sie hätten Schwierigkeiten, sich Freunden oder Familie mitzuteilen.

Diese Belastung wiederum hat Auswirkungen auf Ausbildung und Berufsleben der Personen, wo sich ihre Leistungen verschlechtern, was sich dann auch wieder auf die Psyche auswirkt. «In dieser Zeit brauchen Jugendliche gute Unterstützung», so Schnetzler.

Ein weiteres, häufig genanntes Problem sei der Wunsch nach einem Partner oder einer Partnerin und nach einer Person auf Augenhöhe. Auch gebe es viele Personen mit Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung. Junge Personen hätten Probleme beim Umgang mit Gefühlen und Gedanken, oft auch Suizidgedanken.