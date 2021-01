Jambolina hält zum ersten Mal in ihrem Leben Winterruhe

Die 12-jährige Jambolina hat in ihrem Leben so einiges durchgemacht: Bevor sie von der Ukraine in die Schweiz kam, war sie Zirkusbärin und lebte über längere Zeit in einem winzigen Käfig. Am 11. Dezember dann die Erlösung: Jambolina kommt nach einer langen Reise im Bärenland Arosa an. Doch die Bärin brauchte Zeit. Beim Erkunden der Anlage zeigte sie erste Verhaltensstörungen, bei denen sie sich auffällig im Kreis bewegte. Gemäss Hans Schmid, wissenschaftlicher Leiter im Arosa Bärenland, sei diese Störung auf die jahrelange Käfighaltung zurückzuführen. Die Käfighaltung hat bei der Bärin schwere psychische Spuren hinterlassen, heisst es in der Medienmitteilung des Arosa Bärenland weiter.